Son dakika: Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan deprem uyarısı: Asıl tehlike Ege'de

CNN Türk'ün haberine göre, Prof. Dr. Üşümezsoy, "Belki de sismik yansıma bile olabilir. 3.7'lik bir deprem. Yaklaşık 500 metre çapında olan bir çember gibi bir alanın yırtılması" ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK DEPREMİ OLUŞTURMAZ"

Depremin, Istranca Dağları'nın kuzeyindeki Sredna Gora çukur bölgesinin Karadeniz'e ulaştığı kesimde meydana geldiğini ifade eden Üşümezsoy, "Bölge tektonik olarak çok aktif olan bir bölge değil. O yüzden burada korktuğumuz büyük deprem oluşturmaz" şeklinde konuştu.

Üşümezsoy, bu sarsıntının Silivri açıklarında yaşanan 5.3'lük depremden çok farklı bir hatta olduğunu da sözlerine ekledi.