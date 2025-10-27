Son dakika: Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan deprem uyarısı: Asıl tehlike Ege'de

Prof. Dr. Üşümezsoy, Karadeniz'de meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen 3.7 büyüklüğündeki depreme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
CNN Türk'ün haberine göre, Prof. Dr. Üşümezsoy, "Belki de sismik yansıma bile olabilir. 3.7'lik bir deprem. Yaklaşık 500 metre çapında olan bir çember gibi bir alanın yırtılması" ifadelerini kullandı.
"BÜYÜK DEPREMİ OLUŞTURMAZ"
Depremin, Istranca Dağları'nın kuzeyindeki Sredna Gora çukur bölgesinin Karadeniz'e ulaştığı kesimde meydana geldiğini ifade eden Üşümezsoy, "Bölge tektonik olarak çok aktif olan bir bölge değil. O yüzden burada korktuğumuz büyük deprem oluşturmaz" şeklinde konuştu.
Üşümezsoy, bu sarsıntının Silivri açıklarında yaşanan 5.3'lük depremden çok farklı bir hatta olduğunu da sözlerine ekledi.
"KARADENİZ RAHAT BİR BÖLGE"
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, "Türkiye'nin en rahat bölgesi Karadeniz mi?" sorusuna yanıt verdi. Karadeniz'in "rahat bir bölge" olduğunu teyit eden Üşümezsoy, şunları kaydetti:
"Karadeniz evet, rahat bir bölge. Karadeniz. Ama Karadeniz'in açılma dönemi, Karadeniz'in açılması, hatta işte petrol yataklarının oluşması, gazların oluşması Kafkasya'dan gelip, batıdan gelip giden bir dönem. O eski bir tektonik dönemdi. Paratetis deniyordu. O yavaşladı. Şimdi ise çok aktif değil. Ama gene söylüyorum, Karadeniz kıyılarında ters faylar olarak depremler oluyor."
Üşümezsoy, Karadeniz kıyısında 5 veya 5 buçuk büyüklüğünde depremlerin olabileceğini ancak bunların "literatürümüzde büyük depremler değil" ifadeleriyle 1-2 kilometrelik yırtılmalar olduğunu belirtti.
ASIL RİSK EGE'DE
Türkiye'de şöyle söyleyeyim. Ben önce Simav'a dikkat çekmiştim. Fakat Simav'daki son oluşumları izlediğim zaman belki Simavlıları biraz rahatlatacak bir olay. Simav'da iki ayrı pay var. Biri Simav Dağı'nın yükselmesiyle 6,5'luk deprem yapacak bir pay. Ama diğeri ise Simav Dağı'nın karşıdaki dağların tavan bloğu diyoruz. İçinde kuzey-güney gidişli tay hatlarında olan Bir dizi beşlik, beşlik, dörtlük depremler oldu. Onlar onların altında sıcak suların kaynamasıyla oluşan deprem fırtınaları gibi Akhisar gibi. O yüzden biraz rahatlatıyoruz.
Diğer taraftan büyük bölge olarak da Manisa'dan başlayıp Denizli'ye kadar giden bölge Alaşehir, Buldan orası Ege Bölgesi'ndeki aktif tektonik olduğu bölgelerdir. Hatta İncil'de de geçmiştir. Yohanna İncili'nde burada yeni kutsal kilise depremde yıkılmış olan bölgelerdir. İsa'dan sonra 17'de. Ve bu izli kayıtlar da geçmiştir.