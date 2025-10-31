Ailesi dört gözle haber bekliyor! 10 gündür kimse haber alamıyor: “Ne olursa olsun arkasındayız”

Kızlarının son olarak Örencik köyünde anneannesinin yanında kaldığını belirten acılı anne Sultan Kürüker (46), "Her zaman onun arkasındayız. Son 1 yıldır kızımın psikolojik sorunları var. Her ay tedavi görüyordu, daha 16 yaşında. O daha çocuk, 3 Kasım'da 16 yaşına girecek. Nasıl kandırdılar bilmiyorum. Kaçırıldığından şüphe ediyoruz" dedi.

'KIZIM HAYATTA OLMAYABİLİR'

AİLENİN verdiği bilgilere göre, genç kızın İzmir'in Kiraz ilçesi, Olgunlar Köyü'nden olduğu iddia edilen bir şahıs tarafından kaçırıldığı düşünülüyor. Şüpheli şahsın, kaçırma olayını 09 ANT 845 plakalı araç ile gerçekleştirdiği de iddialar arasında. Anne Sultan Kürüker, şüpheli şahsın ailesine ulaştıklarını ancak "Bizim de haberimiz yok" yanıtını aldıklarını belirterek, "1 haftadır 'Bizim de bilgimiz yok,' diyerek bizi oyalıyorlar. Kaçırdığını düşündüğümüz kişilere ulaştık ama bir türlü haber alamıyoruz.