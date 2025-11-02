Manisa’da feci kaza: Otomobil yol kenarına uçtu

Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına uçtu. Savrulan otomobilin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, araçta yolcu olarak bulunan eşi ağır yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında İzmir - Ankara D300 kara yolu Kovukdere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Uşak istikametinden İzmir yönüne giden Ahmet Özen (75) idaresindeki 35 EDR 31 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına uçtu. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü ve eşi Ayşe Özen (75) olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmet Özen kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, eşinin ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.