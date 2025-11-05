Manisa Jandarmasından uyuşturucu operasyonu

Manisa'da üç ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda binin üzerinde sentetik ecza hap ile kilogramlarca esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şehzadeler, Saruhanlı ve Alaşehir ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Yapılan aramalarda 1.126 adet sentetik ecza hap, 3.745 gram esrar, 398 gram yüksek nitelikli uyuşturucu ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. 6 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.