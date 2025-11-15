Manisa'da kahreden kaza! Trafik polisi aracı TIR'a çarptı: 1 şehit, 1 ağır yaralı

Kaza Manisa'nın Alaşehir ilçesi Alaşehir - Sarıgöl yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yenimahalle Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde seyir halinde olan Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğinde görevli polis memuru Hatice Önal ile Ali Barut'un bulunduğu trafik aracı önündeki tıra arkadan çarptı.





Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ile sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.