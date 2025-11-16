Manisa’da korkunç kaza! Görev başında son nefesini verdi! Eşi ve kızı gözyaşlarına boğuldu...

Talihsiz Kaza Manisa'nın Alaşehir ilçesi Alaşehir Sarıgöl yolu üzerinde meydana geldi. Yenimahalle Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde seyir halinde olan Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğinde görevli polis memuru Hatice Önal ile Ali Barut'un bulunduğu 45 A 59624 plakalı resmi polis aracı park halinde bulunan 45 AIJ 250 plakalı TIR'ın dorsesine arkadan çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine

olay yerine itfaiye ile sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ARAÇTA SIKIŞTILAR

İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan polis memurlarından Ali Barut'un şehit olduğu belirlendi. Aracı kullanan polis memuru Hatice Önal ise ağır yaralı olarak önce Alaşehir Devlet Hastanesine ardından da Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildi. Yoğun bakıma alınan Polis memuru Hatice Önal'ın durumunun ciddiyetini koruduğu, belirtildi.

EŞİ VE KIZLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

ŞEHİT polis memuru Ali Barut için görev yaptığı Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Törende, şehit Ali Barut için dualar okundu, meslektaşları tarafından helallik alındı. Törene katılan şehit polis memuru Ali Barut'un eşi şi Saadet Barut ile 2 kızı ve annesi Cennet Barut gözyaşlarına boğuldu. Manisa'nın Salihli ilçesi doğumlu olan şehit Ali Barut memleketinde gözyaşları içinde toprağa verildi.