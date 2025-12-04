Haberler Manisa Akıma kapılarak vefat eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in davası yarın başlıyor Akıma kapılarak vefat eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in davası yarın başlıyor Son dakika haberleri... Evinin havuzunda meydana gelen arızayı kontrol etmek isterken akıma kapılan ve hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in davasının ilk duruşması yarın başlıyor. Hakim karşısında çıkacak 2'si tutuklu 10 sanık için 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor. AA









Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek davada, 2'si tutuklu 10 sanığın, "taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.



Sanıkların kusurlarına yer verilen iddianamede, tadilat ruhsatında "süs havuzu" olarak yer alan havuzun elektromekanik tesisatını üstlenen tutuklu sanık N.B'nin gerekli projelendirme ve yetkinlik belgeleri bulunmadığı halde tesisatı yaptığı öne sürüldü.





Sanığın ayrıca CE (sağlık ve güvenlik işareti) uygunluk beyanı olmayan ekipmanlar kullandığı, makine dairesinde su tahliyesine yönelik tedbirleri almadığı ve elektrik panosunu yetkisiz şekilde monte ettiği belirtilen iddianamede, elektrik motorunun bakımını yapan tutuklu sanık H.İ'nin ise yetkinlik belgesi olmadan pompayı söktüğü, motor tamirini teknik gerekleri gözetmeden gerçekleştirdiği, ıslak ortamda çalışacak pompayı gerekli izolasyonları sağlamadan hatalı şekilde montajladığı bilgisine yer verildi.



TUTUKSUZ SANIKLARLA İLGİLİ İDDİALAR

İddianamede, site görevlisi sanık A.S'nin olay günü havuzun denge tankından su sızdığını ve makine dairesinde su biriktiğini gördüğü halde arızaya ilişkin herhangi bir uyarı veya işaretleme yapmadığı, Ferdi Zeyrek ile Nurcan Zeyrek'i bilgilendirmediği, bu nedenle de kazanın meydana gelmesinde kusurlu davranışta bulunduğu ifade edildi.