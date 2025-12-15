Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a duygusal veda

Manisa'nın ilk kadın belediye başkanı seçilerek tarihe geçen ve başkan seçildikten kısa bir süre sonra kolon kanseri teşhisi ile tedavisine başlanan Gülşah Durbay, kan değerlerindeki ani düşüşün ardından 1 Aralık'ta Manisa Şehir Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. 2 Aralık'ta yoğun bakımda tedavisine devam edilen Başkan Durbay'a bir taraftan da çoklu organ yetmezliği tanısı kondu.
12 Aralık'ta durumunun ağırlaşması üzerine entübe edilerek tedavisine devam edilen Başkan Durbay'ın 14 Aralık saat 19.00'da kalbi durdu. Yaklaşık 1 saatlik kalp masajına rağmen hayatını kaybeden Durbay için görev yeri Şehzadeler Belediyesi önünde tören düzenlendi. Manisa Şehir Hastanesi gasilhanesinden Türk bayrağına sarılı tabutu Zabıta personeli tarafından alınan Durbay'ın naaşı belediye önüne alkışlarla geldi.
Törene, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, CHP genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, belediye başkanları, vatandaşlar ve belediye personeli katıldı.
Manisa Valisi Vahdettin Özkan yaptığı konuşmasında, "Hastalığında bile bu memlekete nasıl hizmet ederim diye çalışıyordu. Annesine, babasına sevenlerine sabırlar diliyorum. Güzel bir iz bıraktı. Mekanı cennet olsun" dedi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi personeli imam hatip Yusuf Kocademir'in Kur'an-ı Kerim tilavetinin ve yapılan duanın ardından belediye önündeki tören sona erdi.
Belediye personeli yaklaşık 20 aydır çalıştıkları Başkan Durbay için gözyaşlarını tutamazken Manisa, haziran ayında kaybettiği Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ardından ikinci kez başkan acısı yaşadı.
Belediye önündeki törenin ardından Başkan Durbay'ın naaşı belediye önünden alınarak, Cumhuriyet Meydanında kılınacak cenaze namazı öncesi Hatuniye Camiine götürüldü.