Yeni yıl üzümleri yola çıkmaya başladı

MANİSA'NIN Sarıgöl ilçesine bağlı Aşağıkoçaklar Mahallesi'nde yeni yıl sofralarının vazgeçilmezi olan yılbaşılık üzümlerin kesimine başlandı. İlçede "yeni yıl üzümü" üretimiyle tanınan üzüm üreticisi Musa Topdemir, bu yıl da geleneği bozmayarak 70 dönümlük çekirdeksiz Sultaniye üzüm bağında hasada başladı. Topdemir, "Üzüm deyince akla, tarihte kral, kraliçe, prens, prenseslerin güzelleşmek ve sağlıklı olmak için yedikleri tek meyve üzüm. Manisa'nın Sarıgöl ilçesi dünyanın üzüm merkezi. Kış üzümlerimiz, şifalı kış üzümlerimizin kesimi başlamıştır. Yılbaşında örtü altı üzümler Sarıgöl'den gelecek. Şuan üzümlerimiz ilk olarak İzmir'de Ali Bodur kardeşimiz tarafından pazarlanacaktır" dedi. Tüccar Ali Bodur ile yapılan pazarlık sonucu Musa Topdemir üzümün kilosunu 50 TL'den sattı.