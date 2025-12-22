Haberler Manisa Manisa'da kan donduran olay! Günlerdir aranıyordu öldürüldüğü ortaya çıktı Manisa'da kan donduran olay! Günlerdir aranıyordu öldürüldüğü ortaya çıktı Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde hakkında kayıp ihbarı yapılan R.Y.’nin eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Ağrı’da yakalanan zanlının itirafı üzerine kadının cansız bedeni, Turgutlu ilçesinde bir tarlada bulundu. SABAH









Edinilen bilgiye göre, Saruhanlı ilçesinde yaşayan R.Y'den haber alamayan yakınları durumu emniyet güçlerine bildirerek kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, R.Y.'nin eşi A.Y.'nin izini sürmeye başladı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli A.Y'nin Ağrı'da olduğu tespit edildi.

LAHANA TARLASINDA BULUNDU! Ağrı emniyet birimleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan zanlı, yapılan sorgusunda eşini Turgutlu'da öldürdüğünü itiraf etti. Zanlının ifadesinde, Saruhanlı'da başlayan tartışmanın ardından eşini Turgutlu ilçesindeki ova bölgesine götürdüğünü ve burada eşinin hayatına son verdiği öğrenildi. Zanlının yer göstermesi üzerine Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Turgutlu'daki ova bölgesinde arama çalışması başlattı. Yaklaşık bir saat süren hassas çalışmaların ardından, R.Y.'nin cansız bedenine bir lahana tarlasında ulaşıldı.