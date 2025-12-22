Manisa'da kan donduran olay! Günlerdir aranıyordu öldürüldüğü ortaya çıktı

Edinilen bilgiye göre, Saruhanlı ilçesinde yaşayan R.Y'den haber alamayan yakınları durumu emniyet güçlerine bildirerek kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, R.Y.'nin eşi A.Y.'nin izini sürmeye başladı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli A.Y'nin Ağrı'da olduğu tespit edildi.
LAHANA TARLASINDA BULUNDU!
Ağrı emniyet birimleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan zanlı, yapılan sorgusunda eşini Turgutlu'da öldürdüğünü itiraf etti. Zanlının ifadesinde, Saruhanlı'da başlayan tartışmanın ardından eşini Turgutlu ilçesindeki ova bölgesine götürdüğünü ve burada eşinin hayatına son verdiği öğrenildi. Zanlının yer göstermesi üzerine Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Turgutlu'daki ova bölgesinde arama çalışması başlattı. Yaklaşık bir saat süren hassas çalışmaların ardından, R.Y.'nin cansız bedenine bir lahana tarlasında ulaşıldı.
Olay yerinde Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından R.Y'.nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.