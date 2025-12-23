Eşini katleden caninin firar planı yarıda kaldı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde yaşayan Adem Yanar ile Rukiye Yanar çifti arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. İddiaya göre çift otomobille seyahat ederken tartışma devam etti. İddiaya göre Adem Yanar, Turgutlu ilçesi Ova mevkiinde eşini tabanca ile vurduktan sonra olay yerinden kaçtı. Rukiye Yanar'dan haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine ekiplerin yaptığı çalışmada Rukiye Yanar'a ulaşılamazken, eşi Adem Yanar'ın, İran'a kaçmak üzere Ağrı'ya gittiği tespit edildi. Şüpheli takip sonucunda Ağrı'da yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin ifadesinde eşini öldürdüğünü söylemesi üzerine Turgutlu'da Ova mevkiine giden polis ekiplerinin yaptığı aramada Rukiye Yanar'ın cansız bedenine ulaşıldı.