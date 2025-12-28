Manisa'da 1 tahliye 3 tabut

Manisa Demirci-Selendi kara yolunda kaza meydana geldi. Soner Kapucu yönetimindeki 64 AU 105 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mustafa Dülger (42) idaresindeki 06 EUV 371 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbar üzerine kaza yerine, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Soner Kapucu ile yanındaki babası Mehmet Kapucu'nun öldüğünü belirledi.

HENÜZ 8 YAŞINDAYDI

Kazada yaralanan Cüneyt Kapucu'nun 8 yaşındaki oğlu Mehmet Kapucu ile diğer araç sürücüsü Mustafa Dülger, ambulanslarla Demirci Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Mehmet Kapucu da doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaralı Mustafa Dülger'in hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.