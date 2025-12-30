Manisa’da acı kaza!

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında İzmir-Ankara kara yolu Demirci Kavşağı'nda meydana geldi. Manisa'nın Salihli ilçesinden Kula yönüne seyir halinde olan M.Ç.'nin kullandığı otomobil ile kavşakta K.K. idaresindeki elektrikli bisiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle düşen K., ağır yaralandı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan K., bugün hayatını kaybetti. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, soruşturma sürüyor.