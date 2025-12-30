Eşi tarafından katledildi! Manisa'da tabutunu kadınlar omuzladı!

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yer alan Sakarya Mahallesi Şehit Nuri Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre S.K., boşanma aşamasındaki eşi K.K.'i takip etti. K.'in karşısına çıkan S.K., yanındaki tüfekle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği K.K., yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde K.K.'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinden kaçan S.K. ise kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalandı.