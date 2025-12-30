Sokakta eş katliamı!

Manisa'da bir kadın cinayeti yaşandı. Olay, Sakarya Mahallesi, Şehit Nuri Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.K. (42), boşanma aşamasında olduğu öğrenilen 40 yaşındaki eşi K.K. ile cadde üzerinde karşılaştı. Yanındaki tüfeği ateşleyen S.K., eşini başından vurdu.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede, ağır yaralanan 3 çocuk annesi K.K.'in hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz kadının cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Hayatını kaybeden K.K.'in, kısa bir süre önce kendisine şiddet uygulayan eşi S.K. hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Saldırının ardından olay yerinden kaçan cinayet zanlısı K., polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Pastanede işçi olarak çalıştığı öğrenilen zanlı, emniyete götürüldü. Hayatını kaybeden K.K.'in ise ailesinin geçimine katkı sağlamak için günlük işlerde çalıştığı belirtildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.