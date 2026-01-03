Manisa'da yürek yakan kaza! Baba ve oğlundan acı haber geldi... Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde otomobilin aydınlatma direği ve bariyerlere çarpması sonucu baba ile 5 yaşındaki oğlu yaşamını yitirdi, sürücü ağır yaralandı. Baba ve oğul cenaze namazının ardından toprağa verildi.









Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden baba Samet Ulutaş (31) ile oğlu Necip Ulutaş (6) için cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazını müteakip düzenlenen cenaze töreni öncesi baba ve oğlun cenazeleri evlerine getirilerek helallik alındı. Ardından cenazeler Sarıgöl Dışkahveler Hüseyin Gümüşlü Camisi'ne getirildi. Kazada yaralanan anne Ümmü Gül Ulutaş cenaze töreninde güçlükle ayakta durabildi.





Baba Samet Ulutaş ile oğlu Necip Ulutaş, kılınan cenaze namazının ardından Sarıgöl Belediyesi Kabristanlığı'ndaki aile mezarlığında yan yana toprağa verildi.



OLAY

Kaza, gece saat 03.00 sıralarında Sarıgöl ilçesi Ahmetağa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ümmü Gül Ulutaş (26) idaresindeki 45 AKG 328 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.