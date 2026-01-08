  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler Manisa 5 liralık cinayet

Manisa’da yaşayan Barış Canbaz, 5 liralık fiyat anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada eniştesi Cavit Canbaz tarafından av tüfeğiyle öldürüldü.

SERKAN ÖZCAN

Manisa'nın Soma ilçesinde akraba kanı aktı. Olay, önceki gün sabah saatlerinde Soma ilçesi Karamanlı Mahallesi'ndeki bir markette meydana geldi.

İddiaya göre, 43 yaşındaki Barış Canbaz, akrabası ve aynı zamanda halasının kocası Cavit Canbaz'a ait markete gitti. Barış Canbaz, Cavit Canbaz'ın her zaman aldığı sigarayı bu kez 5 lira daha pahalı sattığını öne sürerek tartışmaya başladı. Bu sırada Cavit Canbaz, iş yerindeki av tüfeğiyle Barış Canbaz'a ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Barış Canbaz, kanlar içinde yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Barış Canbaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Gözaltına alınan Cavit Canbaz'ın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

