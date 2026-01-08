Haberler Manisa Manisa'da "rögarda bebek gördüm" iddiası! Ekipler harekete geçti Manisa'da 'rögarda bebek gördüm' iddiası! Ekipler harekete geçti Manisa'da bir apartman dairesinde annesinin tuvaletinin tıkanması üzerine komşusundan yardım isteyen S.E. isimli kadın, birlikte rögar kapağını açtığında rögarda poşet içerisinde bir bebek cesedi gördüğünü iddia etmesi üzerine ekipler harekete geçti. İHA









Manisa'nın Yunusemre ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bir kadının rögarda bebek cesedi gördüğünü iddia etmesi üzerine polis, itfaiye ve MASKİ ekipleri alarma geçti.





Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir apartman dairesinde annesinin tuvaletinin tıkanması üzerine komşusundan yardım isteyen S.E. isimli kadın, birlikte rögar kapağını açtı. Bu sırada rögarda poşet içerisinde bir bebek cesedi gördüğünü öne süren S.E., poşetin alt kısmının yırtılmasıyla birlikte bebeğin ve poşetin rögara düştüğünü iddia ederek durumu yetkililere bildirdi.