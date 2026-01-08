  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Manisa'da şoke eden olay! Çöken yolun altında insan kafatası ve kemikler bulundu

Son dakika haberleri... Manisa Turgutlu'da etkili olan kuvvetli yağışların ardından yol çöktü. Çöken yolun altından çıkan insan kafatası ve kemikler görenleri hayrete düşürdü

DHA

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, yağışların ardından çöken bir yolda insan kafatası ve kemikler bulundu.

Akşam saatlerinde İstasyonaltı Mahallesi Yaprak Sokak'ta etkili olan sağanak yağışın ardından yolda çökme meydana geldi.

Vatandaşlar durumu yetkililere bildirirken, bölgede çalışma yapan ekipler yolun altından geçen yağmur suyu tahliye hattında insan kafatası ve insan kemiklerine rastladı.

Olay yerine polis ekipleri de sevk edildi. Bölge güvenlik kordonu altına alınırken, yapılan çalışmayla, kafatası ve kemikler bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kafatası ve kemiklerin kime ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

