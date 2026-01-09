Manisa'da günlerdir aranıyordu! O kadın ölü olarak bulundu!

Savcılık incelenmesinin ardından Çınar'ın cenazesi otopsi için morga kaldırılacak.





Çamlıca Mahallesi'nde yaşayan ve kendisinden haber alınamayan Şerife Çınar (52) için 2 Ocak'ta arama kurtarma çalışması başlatılmış, çalışmalar dün Kaplıca ve Yortan mevkisi arasındaki yaklaşık 5 kilometrelik alanda yoğunlaşmıştı.