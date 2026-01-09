Ölümcül buluşma!

Manisa'da üç arkadaşın akşam eğlencesinde kan döküldü. Olay, önceki gün saat 21.00 sıralarında Medar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, alkol alan ve sohbet eden 3 arkadaş Mert Aybar, Mehmet Ç. (22) ve Emre T. (27) arasında bir anda tartışma çıktı.

CEZAEVİNDEN YENİ ÇIKTI

Sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Etraftaki vatandaşların olaya müdahale etmesine zaman kalmadan 3 arkadaş da birbirlerine av tüfekleriyle ateş açtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde vücuduna domuz kurşunu isabet eden Mert Aybar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği, Mehmet Ç. ve Emre T'nin ise ağır yaralandığı belirlendi.

Yaralılar ambulanslar ile hastaneye sevk edilirken, Aybar'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, Emre T'nin cezaevinden yeni çıktığı öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.