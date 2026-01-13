Çaya düşen köpek yavruları kurtarıldı

MANİSA'NIN Akhisar ilçesinde Gürdük Çayı içerisindeki küçük toprak parçası üzerinde mahsur kalan 9 köpek yavrusu, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Olay, akşam saatlerinde Bekirler Mahallesi'nde meydana geldi. Gürdük Çayı içerisinde küçük toprak parçası üzerinde köpek yavrularının mahsur kaldığını fark eden vatandaşlar, durumu belediye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, çay yatağında mahsur kalan 9 köpek yavrusunu başarılı bir çalışmayla bulunduğu yerden çıkardı. Kurtarılan yavru köpekler, sağlık kontrollerinin yapılması için ilgili birimlere teslim edildi.