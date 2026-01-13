Manisa’da dev dolandırıcılık! 177 müşteriyi kandırdılar

Şehzadeler ilçesi Dr. Ahmet Sadık Caddesi'nde kuyumcu dükkanı işleten T.Ö. ve çalışan F.E., iddiaya göre müşterilerden yüksek kar vaadiyle altın, döviz ve nakit para aldı, bunun karşılığında ise kartvizit verdi. Bazı müşterileri de satın aldığı altın ya da dövizi alamadı. Bu şekilde 177 kişiyi toplam 500 milyon liraya yakın dolandırdığı ileri sürülen ve geçen mart ayında iş yerini kapatan Tahsin Özer'e ulaşamayan mağdurlar, polise şikayette bulundu. Başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tahsin Özer, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ancak bir süre sonra tahliye edildi.