Haberler Manisa Manisa’da dev dolandırıcılık! 177 müşteriyi kandırdılar

Manisa’da dev dolandırıcılık! 177 müşteriyi kandırdılar

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 177 müşteriden, yüksek kar vaadi ile emanet altın, döviz ve para toplayarak, yaklaşık 500 milyon TL dolandırdığı ileri sürüle kuyumcu T.Ö. (64) ile çalışanı F.E. (23), 'Güveni kötüye kullanma' suçundan 354'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmalarına başlandı.

DHA

Giriş Tarihi:

Şehzadeler ilçesi Dr. Ahmet Sadık Caddesi'nde kuyumcu dükkanı işleten T.Ö. ve çalışan F.E., iddiaya göre müşterilerden yüksek kar vaadiyle altın, döviz ve nakit para aldı, bunun karşılığında ise kartvizit verdi. Bazı müşterileri de satın aldığı altın ya da dövizi alamadı. Bu şekilde 177 kişiyi toplam 500 milyon liraya yakın dolandırdığı ileri sürülen ve geçen mart ayında iş yerini kapatan Tahsin Özer'e ulaşamayan mağdurlar, polise şikayette bulundu. Başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tahsin Özer, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ancak bir süre sonra tahliye edildi.

354 YIL CEZA

Soruşturmanın ardından kuyumcu T.Ö. ve çalışanı F.E. hakkında geçen yıl 21 Kasım'da 'güveni kötüye kullanma' suçundan dava açıldı. Ö. ve çalışanı E. , bugün Manisa 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 354'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıktı. Duruşmaya sanıkların yanı sıra mağdurlardan bazıları ile avukatları katıldı. Sanık T.Ö., şikayetçilerin beyanlarının doğru olduğunu, işlerinin son zamanlarda iyi gitmediğini, ödeme güçlüğü çektiğini, müştekilerin hepsinin aynı anda alacaklarını talep etmesi nedeniyle bu olayların yaşandığını söyledi.

SUÇLARINI KABUL ETMEDİLER

Diğer sanık F.E. ise ifadesinde hakkındaki suçları kabul etmediğini belirtip, patronu T.Ö.'ün söylediklerini yaptığını belirtti. Mağdur avukatları görev yönünden, kuyumcu ve çalışanının ağır ceza da yargılanmasını talep etti. Mahkeme hakimi, T.Ö.'e ev hapsi, çalışanı F.E.'ye ise yurt dışı çıkış yasağı koyup, duruşmayı erteledi.

