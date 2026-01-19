Kartalkaya’da eşini ve kızını kaybetmişti! Acılı baba mezarlarını ziyaret etmek için Manisa'ya taşındı...

BOLU'DA geçen yılki otel yangınında eşi Kübra ve 9 yaşındaki kızı Alya'yı kaybeden Hilmi Altın, acısını yüreğinde ilk günkü tazeliğiyle yaşıyor. Eşi ve kızının eşyalarının yerini dahi değiştiremediğini dişle getiren acılı baba, "Eve girmekte zorlanıyorum" dedi.

EŞYALARIN YERİ DEĞİŞMEDİ KARTALKAYA Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak 2025'te 78 kişinin hayatını kaybettiği, 137 kişinin yaralandığı yangının üzerinden yaklaşık 1 yıl geçti. İzmir'de ticaretle uğraşan ve güzel bir tatil hayaliyle gittiği otelde eşi Kübra Tonguç ve kızı Alya'yı kaybeden Altın, yangında yerdeki yatak üzerine düşerek kurtuldu.

Altın, eşini ve kızının mezarlarını sık sık ziyaret edebilmek için Manisa'nın Soma ilçesinde kayınpederi ve kayınvalidesiyle kalmaya başladı. Her sabah iş yerinden önce Soma Belediye Mezarlığı'na gidip eşine ve kızına dua eden Altın, kabirlerin yanına koyduğu tabureye oturup gözyaşı döküyor. Altın, "Eve geliyorsun. Kapıyı çalma lüksüm yok, çünkü evde kimse yok. Tek başına giriyorsun eve. Sessizliğin içinde kalıyorsun" dedi.