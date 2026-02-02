“Saruhanlı’ya yapılacak yatırımları destekliyoruz”

AK Partili Saruhanlı Belediye Başkanı Ekrem Cıllı, Saruhanlı ilçesinde hükümet ve belediye olarak yapılması planlanan yatırımlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Cıllı, "Saruhanlı'mızın ekonomik, sosyal ve sanayi anlamında gelişmesi için çalışıyoruz. İster devlet yatırımı olsun, ister belediye yatırımı olsun Saruhanlı'ya hizmet ediyoruz. Yapılacak her türlü yatırımın yanındayız" dedi. Yeni hastaneyle ilgili bugün temel atma tarihinin belli olacağını vurgulayan Cıllı, "İlçemize faydalı olacağını bir adım daha ileri götüreceğine inandığımız yeni bir devlet hastanesinin de temeli atılacak. Yeni bir hastaneye, ilçemiz kavuşuyor" dedi.