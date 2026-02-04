Yağmurlar kuruyan Gediz’e can verdi

İklim değişikliğinin etkisiyle Türkiye genelinde göl, baraj ve nehirlerde ciddi su kayıpları yaşanırken, Gediz Nehri de bu süreçten en fazla etkilenen su kaynakları arasında yer aldı. Uşak ve Manisa'dan geçen 401 kilometrelik Gediz Nehri'nin, özellikle Salihli ilçesindeki Demirköprü Barajı'ndan sonraki kesimlerde su akışı tamamen durdu. Ancak son 1 haftadır Ege Bölgesi genelinde etkili olan yağışlar, Gediz Havzası'nda da etkisini gösterdi. Yağışlarla birlikte nehir yatağında yeniden su akışı sağlanırken, Gediz'in birçok noktasında kurak günlerin izleri silinmeye başladı. Özellikle Demirköprü Barajı'ndan sonra kalan kesimlerde su seviyesinin yükselmesi, çiftçilere ve bölge halkına umut oldu.