Kamyonla çarpışan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

MANİSA'NIN Salihli ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Aydoğan Vatan (44) yönetimindeki otomobil ile E.K. (63) idaresindeki kamyon henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Vatan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından Vatan'ın cansız bedeni morga kaldırıldı. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü E.K. ise tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.