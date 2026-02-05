Manisa’da iki kişi evlerinde ölü bulundu

MANİSA'NIN Turgutlu ve Yunusemre ilçelerinde meydana gelen olaylarda iki kişi yaşadıkları evlerinde ölü bulundu. Yunusemre Belediyesi'nde çalışan ve yalnız yaşayan Ali Çivili'den (41) 3 gündür haber alamayan iş arkadaşları, durumdan şüphelendi.Tevfikiye Mahallesi'ndeki evine yedek anahtarla giren arkadaşları, Çivili'yi içeride hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Çivili'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Çivili'nin cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

UZUN YOL ŞOFÖRÜYDÜ

TURGUTLU ilçesinde komşularının bir süredir haber alamadığı uzun yol şoförlüğü yapan Süleyman Karaca da evinde ölü bulundu. Karaca'dan uzun süredir haber alamayan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İtfaiye ekipleri, merdivenli araç yardımıyla balkondan eve girerek kapıyı açtı. Yataktan düşmüş vaziyette, hareketsiz olarak bulunan Karaca'nın, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği tespit edildi. Karaca'nın cenazesi, olay yeri inceleme ekipleri ve savcının gerekli incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis, her iki olayla ilgili soruşturma başlattı.