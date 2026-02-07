Kızılay’dan Manisa’da 200 aileye sıcak iftar desteği

SERKAN ÖLMEZ- Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanlığı ile Şehzadeler Kaymakamlığı arasında ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi 200 ailenin evine sıcak iftar yemeği ulaştırılmasına yönelik iş birliği protokolü imzalandı. Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel ile Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanı Öner Gürsel protokole imza attı. Protokol kapsamında geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Türk Kızılay tarafından temin edilen sıcak iftar yemekleri, Şehzadeler Kaymakamlığına ait araçlarla Türk Kızılay ekipleri ve Kızılay gönüllülerinin desteğiyle ihtiyaç sahibi 200 aileye ulaştırılacak.