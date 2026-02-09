‘Güçlendirici bakım modeli gençlerimiz için önemli’

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Güçlendirici Bakım Modeli"nin İhtisaslaştırılmış Çocuk Evleri Sitelerinde uygulanmasına yönelik İl Eylem Planı, Manisa'da gerçekleştirilen toplantıda ele alındı. Toplantıya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün ile Manisa Valisi Vahdettin Özkan başta olmak üzere ilgili kurum temsilcileri katıldı. Toplantının açılışında konuşan Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, korunma ve bakım altındaki çocukların ihtiyaçlarının her geçen gün çeşitlendiğine dikkat çekti. Yenigün, "Son yıllarda çocuklarımızın karşı karşıya kaldığı riskler, bizleri daha güçlü, daha bütüncül ve çok paydaşlı modeller geliştirmeye yönlendirmiştir. Güçlendirici Bakım Modeli, çocuklarımızın yalnızca bugününü değil, geleceğini de güvence altına almayı amaçlayan önemli bir adımdır" ifadelerini kullandı.