Manisa’dan Ocak ayında 332 milyon dolarlık ihracat

MANİSA Ocak ayında 190'dan fazla ülkeye 322 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. AB ülkelerine ihracat düşerken ABD ve Körfez ülkelerine ise ihracat arttı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Genel Ticaret Sistemi (GTS) kayıtlarına göre 2026 yılının Ocak ayında 20,3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Manisa, 322 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Geçen yıl Ocak ayında 368 milyon dolar ihracat, bu yılın aynı ayında yüzde 12.4 düştü. Manisa serbest bölgeler dahil 190'dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştirdi.