Manisa’da kanlı gün

MANİSA'DA meydana gelen kazalarda 2 kişi hayatını kaybederken 9 kişi de yaralandı. Yunusemre ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında ortalık savaş alanına döndü. İzmir-Manisa çevre yolu Saat Kulesi kavşağı Menemen Köprüsü girişinde meydana gelen kazada edinilen bilgiye göre Batı Çevre Yolu'nda Akhisar yönüne seyreden D.K. (72) idaresindeki 16 AFP 130 plakalı otomobil, aynı yönde sağ şeritte ilerleyen M.Y. (48) yönetimindeki 45 ET 318 plakalı asfalt atığı yüklü traktöre çarptı.

11 YOLCU YOLA DEVAM ETTİ

ÇARPMANIN etkisiyle savrularak sol şeride geçen otomobile, İ.E. (52) idaresindeki 10 HF 160 plakalı Uludağ firmasına ait İzmir-İstanbul seferini yapan yolcu otobüs çarptı. Zincirleme kazada araçlarda ağır hasar meydana gelirken traktör sürücüsü M.Y., otomobil sürücüsü D.K., otomobilde yolcu olarak bulunan N.K., otobüste görevli muavinler E.B. (20) ve K.Ş. (26) yaralandı. Yaralılar ambulansla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Otobüste kazadan yara almadan kurtulan 11 yolcu ise başka bir otobüse bindirilerek yolculuklarına devam etti. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KARSI ŞERİDE GEÇİP İKİ ARAÇLA ÇARPIŞTI

TURGUTLU ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, refüjü aşıp, karşı şeritte 2 otomobille çarpıştı. Kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. İzmir-Ankara kara yolu Kaynar mevkisi yakınlarında meydana gelen kazada İzmir'den Ankara yönüne giden Niyazi Nardalı (91) yönetimindeki 35 AFT 058 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, refüjü aşıp karşı yönden gelen Fatih Uysal (28) yönetimindeki 45 AHJ 914 plakalı ve Gürsoy Gürbüz idaresindeki 45 AFB 041 plakalı otomobillerle çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Fatih Uysal'ın olay yerinde hayatını kaybederken diğer iki otomobil sürücüsü Seher Gürbüz (46) ve Niyazi Nardalı ile Doruk Ateş Gürbüz (16) ve Ekin Ay (20) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi ile ilçedeki bir özel hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralılardan diğer otomobil sürücüsü Niyazi Nardalı da Turgutlu Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.