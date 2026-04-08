Manisa’da Fransızlara Türk usulü karşılama

Bisikletle dünya turuna çıkan Fransız çift, Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Ziyanlar Köyü'nde çobanın evinde Türk usulü ağırlandı. Bisikletleriyle dünya turu yapan Fransız karı koca, Sarıgöl Ziyanlar Köyü'nden geçerken yol kenarında karşılaştıkları çoban Mehmet Gencer'in daveti üzerine evinde misafir edildi. Ev sahipliğiyle Fransız Jeanne ve Nettolo çiftini şaşırtan Gencer, çiftin Türk mutfağı ve yöresel içeceklerle ağırlanmasından büyük keyif aldıklarını belirtti. Mehmet Gencer, "Bisikletleriyle dünya turuna çıkan iki Fransız karı koca yoldan geçerken fark ettim. Eşimle birlikte evimizde ağırladık, yemek yedirdik, ayran içirdik. En çok Fransız markası otomobilleri görünce çok şaşırdılar ve çok memnun kaldılar. Bizden ayrıldıktan sonra Ulubey Kalyonuna doğru yola çıktılar" dedi.