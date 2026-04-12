Manisa’da traktör faciası: 3 ölü

Manisa'nın Turgutlu ilçesi Kabaçınar Mahallesi Kerpiçli mevkiinde sabah saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi. Tarlaya çalışmak için giden 3 kişilik ailenin içinde bulunduğu traktör eğimli arazide sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu takla atarak devrildi.

ALTINDAN ÇIKAMADILAR

Korkunç kazada takla atan traktörün altında kalan 72 yaşındaki sürücü Mehmet Gökçen ile araçta bulunan 69 yaşındaki eşi Emine Gökçen ve 41 yaşındaki oğlu Rıfat Gökçen sıkıştıkları yerden çıkamadılar. Yapılan ihbar sonucunda olay yerine Jandarma, sağlık, ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Baba Mehmet anne Emine ve oğul Rıfat Gökçek'in hayatlarını kaybettikleri belirlendi. İtfaiye ekipleri tarafından traktörün altından güçlükle çıkartılan cesetler adli tıp morguna kaldırıldı. Kazada aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybetmesi, yakınlarını ve mahalle sakinlerini yasa boğdu. Öte yandan traktörü kullanan baba Mehmet Gökçen'in ehliyetinin olmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.