Spil’in zirvesinde açan nadir güzellik

SPİL Dağı Milli Parkı'nda baharın habercisi olan 'Manisa lalesi'nin ardından şimdi de nadir görülen 'Karya ters lalesi' çiçek açtı. Koruma altında bulunan ve belirli dönemlerde görülebilen endemik bitkiyi koparmanın cezasının 2026 yılı için 699 bin 245 TL olduğu öğrenildi. Spil Dağı'nda yetişen, yılda bir kez açan ve yaklaşık 10 gün canlı kalabilen Manisa lalesi (Tulipa Orphanidea) sonrası, şimdi de Fritillaria cinsine ait 'Karya ters lalesi' doğaseverlerin ilgisini çekmeye başladı. Bin metre rakımın üzerindeki kayalık alanlarda yetişen Karya ters lalesi, yalnızca baharda çiçek açıyor.