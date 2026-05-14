MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 MAYIS PERŞEMBE

Bugün Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? sorusu merak ediliyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintileri duyurdu. İşte bugün Manisa'da yaşanacak elektrik kesintileri...
12:00 - 18:00
ALAŞEHİR / MANİSA
Belenyaka ( Mindarci Bağarasi Sk. Kemer Mındara Sk. Körkuyu Bağarası Sk. AKIN Körkuyu Sk. Denizli - Akhisar Yolu Erbay Sk. Mektep 2. Sk. İsmet Paşa 2. Sk. Kenan Evren Sk. Yıldırım 1. Sk. Akın 1. Sk. Belenyaka Köyü İç Yolu Bağarası Güzle Yolu Sk. Belenyaka İç Yolu )
Bahçeliköy
Delemenler ( delemenler ortahan sk Ortahan Sk. Güzle Sk. Dere Sk. Denizli Ödemiş Yolu Delemenler İç Yolu Delemenler Mah İç Yol Bahçearası Sk. Mahmutlar Sk. Kenan Evren Paşa Sk. )
Üzümlü ( Üzümlü Köyü Yolu Üzümlü Sk. Hacıaliler Köyü İç Yolu )
Subaşı ( Subaşı Köyü İç Yolu Subaşı Yolu )
Sobran
Narlıdere ( Küçük Bahçe Cd. Yeni 3. Cd. Narlıdere Köyü İç Yolu Demirler Sk. Yukarı Sk. )
Hacıaliler ( Çamlıca Sk. Hacıaliler Köyü Yolu Güzelbahçe Sk. Haşimağa Sk. HACIALİLER )
Gülenyaka ( Gülenyaka Köyü İç Yolu )
Girelli ( Köprü Başı Sk. Yenice Sk. Girelli Sk. Aydınçeşme Sk. )
12:00 - 18:00
SARIGÖL / MANİSA
Afşar ( Patika Bahçearası Sk. Değirmendere Sk. )
09:00 - 15:00
SARUHANLI / MANİSA
Tirkeş ( Tirkeş Köyü İç Yolu )
Koyuncu ( Koyuncu Köyü Yolu Koyuncu Köyü İç Yolu )
İshakçelebi
Hacımusa ( Hacımusa Köyü İç Yolu Hacımusa Köyü Yolu HACIMUSA KÖY İÇ YOLU )
Gözlet ( Gözlet Köyü İç Yolu )
Azimli ( Azimli Köyü İç Yolu Azimli Köyü Yolu )
Apak ( Apak Köyü İç Yolu Apak Köyü Yolu )
Taşdibi
Pınarbaşı ( Pınarbaşı Köyü Yolu Pınarbaşı Köyü İç Yolu )
Nuriye
12:00 - 16:00
SELENDİ / MANİSA
Karataşterziler ( Karataşterziler İç Yolu Merkez Sk. )
16:30 - 18:30
TURGUTLU / MANİSA
Subaşı ( Güz Sk. Kasım Sk. Çay Sk. İlbey Sk. Bahadır Sk. Şirin Sk. Şirince Sk. Doğuş Sk. Kervan Yolu Cd. )