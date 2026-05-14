Manisa'da üzümden önce yaprak kazandırdı! Asma yaprağa yoğun ilgi!





GEÇEN YIL 2 MİLYON KİLO YAPRAK İHRAÇ EDİLDİ

İhracatta da önemli bir paya sahip olan Alaşehir asma yaprağının geçen yıl yaklaşık 2 milyon kilogram ihraç edildiğini belirten Seyhan, "Alaşehir bağ yaprağı inceliği, lezzeti ve kendine has aromasıyla hem ülkemizde hem de yurt dışında büyük ilgi görüyor. İç piyasada yoğun tüketildiği gibi Dubai'den Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Amerika'dan Ukrayna'ya kadar birçok ülkeye ihraç ediliyor. Yaprak sezonu sayesinde çiftçimizin eline erken dönemde para geçiyor. Bu da hem aile ekonomisine hem de bölge ekonomisine katkı sağlıyor" diye konuştu.



Yaprak toplayan üreticiler ise sabah erken saatlerde bağlara giderek hem bağ bakımı yaptıklarını hem de yaprak topladıklarını belirterek, "Sabah erkenden kalkıp bağlarımıza gidiyoruz. Hem bağlarımızın bakımını yapıyoruz hem de yapraklarımızı topluyoruz. Yaprak alım merkezlerine götürüp satıyoruz. Yapraklarımızı kasalara dizip 'Yaprakbank'tan paramızı alıyoruz. Aldığımız parayla günlük ihtiyaçlarımızı, pazar masraflarımızı karşılıyor, bayram harçlığı biriktiriyoruz" ifadelerini kullandı.

