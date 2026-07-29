Çalıştığı inşaattan düşen işçi öldü

Manisa
'nın Saruhanlı
ilçesinde bir inşaatta çalışan 52 yaşındaki Osman Tercan, henüz belirlenemeyen nedenle yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Tercan, Saruhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun ağır olması nedeniyle Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edilen Tercan, burada hayatını kaybetti. Olaya ilişkin Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.