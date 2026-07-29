Saruhanlı ayçiçekleriyle altın sarısına büründü

Manisa
'da Yaz mevsiminin en güzel renklerinden biri, Saruhanlı
'nın bereketli topraklarında yeniden hayat buldu. Güneşi takip eden ayçiçekleri, Saruhanlı'nın verimli ovalarını altın sarısına boyayarak adeta doğanın en eşsiz tablolarından birini oluşturdu. Ufka kadar uzanan altın sarısı ayçiçeği tarlaları yalnızca görsel bir şölen sunmuyor; aynı zamanda ilçemizin üretim gücünü, bereketini ve geleceğe olan umudunu da simgeliyor. Saruhanlı Belediye Başkanı Ekrem Cıllı, "Toprağını alın teriyle işleyen, üretime değer katan tüm çiftçilerimize bereketli hasatlar, bol ve bereketli kazançlar diliyoruz. Üreten Saruhanlı'nın bereketi daim olsun" dedi.