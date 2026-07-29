Spil Dağı Milli Parkı’nda tahnit müzesi dikkat çekiyor

Manisa
'nın simgelerinden Spil Dağı Milli Parkı, zirvesinde barındırdığı eşsiz doğasının yanı sıra sporseverler ve doğa tutkunları için açılan tahnit müzesi ilgi görüyor. Müzede doğal yolla telef olan yaklaşık 25 vahşi hayvan sergileniyor. Manisa'daki 1517 metre rakımlı Spil Dağı Milli Parkı'nda, aralarında nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan türlerden vaşak, bozayı, kurt ve kaya kartalının da bulunduğu 25 yabani hayvanın tahnit edilerek, sergilendiği müze hizmete açıldı. Spil Dağı Milli Parkı'nda Atalanı'nda yer alan ziyaretçi merkezindeki tahnit müzesi, kısa sürede yoğun ilgi gördü. Müzede, ayı, vaşak, kaya kartalı, kurt, kızıl şahin, sansar, sülün, karabatak, kuzgun
, çil keklik, kınalı keklik, urkeklik, yalıçapkını, saksağan, Macar ördeği, puhu kuşu, kulaklı orman baykuşu ve leş kargası tahnitleri yer alıyor.