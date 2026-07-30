Manisa CHP binasında kavga

Manisa
'da Cumhuriyet Halk Partisi
(CHP
) İl Başkanlığı binasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayda hafif yaralanan Nuri Etizer hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olay, CHP Manisa İl Başkanlığı binasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; bina içerisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine durum yetkililere bildirildi. Kavgada hafif yaralanan Nuri Etizer hastaneye kaldırıldı. Etizer'in genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.