Sokağın ortasında kurşun yağdırdı

Manisa
'nın Şehzadeler
ilçesinde yolda yürüyen Emre K.'nin (25), yanına koşarak yaklaşan motosiklet kasklı bir şüpheli, tabancayla ateş açtı. Mermilerin hedefi olan Emre K. kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan yaya olarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Emre K., ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Emre K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.