Acı tedasüf

MANİSA'NIN Salihli ilçesinde yaşlılığa bağlı nedenlerle hayatını kaybeden 5 çocuk annesi Yurdagül Atabay (87) ile Amasya'da yaşayan Parkinson hastası oğlu Abdulbaki Atabay (67), yaklaşık 2 saat arayla yaşamını yitirdi. Anne ve oğul, yan yana toprağa verildi. Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşayan Yurdagül Atabay, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle yaşamını yitirdi. Ailesi cenaze işlemlerini sürdürdüğü sırada, Amasya'da Parkinson hastalığı nedeniyle uzun süredir tedavi gören oğlu Abdulbaki Atabay da annesinin ölümünden habersiz, yaklaşık 2 saat sonra hayatını kaybetti. Peş peşe gelen iki ölüm haberi, aileyi ve yakınlarını yasa boğdu.Yurdagül Atabay'ın cenazesi Amasya'ya getirildi. Yakınlarının omuzlarında son yolculuğuna uğurlanan anne ve oğul, Tekirdede Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

'VEFATTAN HABERLERİ OLMADI'

ANNESİNİ ve ağabeyini aynı gün kaybetmenin acısını yaşayan Bakiye Karahocagil, "Annem Yurdagül Atabay, 87 yaşındaydı. 3 yıldır kardeşimin yanında Manisa Salihli'de yaşıyordu. Vefat eden de ağabeyim Abdulbaki Atabay Amasya'da yaşıyordu. Annemin durumu ağırlaşınca ben de anneme hizmet etmek için Amasya'dan Salihli'ye gittim 29 Temmuz'da da vefat etti. Ağabeyim ilaçlarını içmiş uyuyor, uyandırmaya çalışmışlar, uyanmamış, vefat etmiş. Cenazesini de hastaneden çıkarmadan 2 saat sonra da ağabeyimin vefat haberini aldık. Birbirlerinin vefatından haberleri olmadı." dedi