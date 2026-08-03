Manisa üzümünü en çok Japonlar tüketiyor

TARİŞ Üzüm Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Şen, kuru üzüm sektörünün mevcut durumu, ihracat, iç tüketim ve yeni sezon beklentilerine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin yaş ve kuru üzümde yıllık ortalama 700 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştirdiğini kaydetti. Türkiye'de kuru üzüm tüketiminin oldukça düşük seviyede kaldığını belirten Şen, iç piyasada tüketimin artırılmasına yönelik çalışmaların hızlandırılması gerektiğini söyledi. Manisa'da üretilen kuru üzümün Japonya ve İngiltere gibi ülkelerde yoğun şekilde tüketildiğini ifade eden Şen, Türkiye'de kişi başına kuru üzüm tüketiminin 200 gramın bile altında olduğunu dile getirdi. Üzüm tüketim alışkanlığının özellikle çocukluk çağında kazandırılması gerektiğini vurgulayan Şen, okul çağındaki çocuklara kuru üzüm dağıtılmasının önemli katkı sağlayacağını belirtti.

PAZAR GÜCÜ CANLANDI

Son yıllarda kuru üzüm üretiminin 280 bin ton seviyelerinden 140 bin tonlara kadar gerilediğine dikkat çeken Şen, bu düşüşün Avrupa pazarında Güney Afrika, Hindistan, Çin ve Özbekistan gibi ülkelerin ön plana çıkmasına neden olduğunu söyledi. Türkiye'nin yaş ve kuru üzüm ihracatından yıllık yaklaşık 700 milyon dolar gelir elde ettiğini belirten Şen, bunun 500 milyon dolarının kuru üzümden, 200 milyon dolarının ise sofralık üzümden sağlandığını ifade etti. Üretilen üzümün yaklaşık yüzde 80'inin ihraç edildiğini kaydeden Şen, kur politikası ve pestisit sorunlarının çözülmesi halinde Avrupa pazarında yeniden güçlü konuma gelinebileceğini söyledi.