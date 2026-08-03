Manisa'da ilk kez yapıldı! Kafatası aylar sonra yeniden yerine takıldı

'HASTAMIZ SAĞLIĞINA KAVUŞTU'

Alaşehir Devlet Hastanesi Başhekimi ve Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ahmet Sancar Topal, ağır kafa travmalarında uygulanan dekompresif kraniektominin hayat kurtarıcı bir yöntem olduğunu belirtip, "Hastamızın ilk ameliyatında beyin üzerindeki basıncı azaltmak amacıyla kafatası kemiğini geçici olarak çıkarmak zorunda kaldık. İyileşme sürecinin tamamlanmasının ardından yaklaşık 8 ay sonra gerçekleştirdiğimiz kranioplasti ameliyatıyla hastamızın kendi kemiğini yeniden yerine yerleştirerek sabitledik. Bu operasyon hem beynin korunması hem de hastanın yaşam kalitesinin artırılması açısından büyük önem taşımaktadır. Ayrıca bu ameliyatın hastanemizde ilk kez başarıyla gerçekleştirilmiş olmasından dolayı büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.