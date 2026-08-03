Haberler Manisa Manisa'da trafikte dehşet anları: Baba ve oğlu kurşunların hedefi oldu Manisa'da trafikte dehşet anları: Baba ve oğlu kurşunların hedefi oldu Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde motosikletle seyir halindeki Çetin Kıtıllı (43) ile arkasında bulunan 17 yaşındaki oğlu Ayaz Kıtıllı, başka bir motosikletten açılan silahlı saldırının hedefi oldu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan baba ve oğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, olay yerinden kaçan saldırganın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. DHA









Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, kendisini takip eden başka bir motosikletlinin silahlı saldırısına uğrayan motosiklet sürücüsü Çetin Kıtıllı (43) ve arkasındaki oğlu Ayaz Kıtıllı (17), hayatını kaybetti. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Şehzadeler ilçesi Ahmetbedevi Mahallesi 309 Sokak'ta meydana geldi. Motosikletiyle seyir halinde olan Çetin Kıtıllı ve arkasındaki oğlu Ayaz Kıtıllı'ya, başka bir motosikletle arkalarından gelen kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla ateş açıldı.