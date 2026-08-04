Baba ve oğluna kurşun yağmuru!

Manisa
'nın Şehzadeler
ilçesinde 43 yaşındaki Çetin Kıtıllı ile 17 yaşındaki oğlu Ayaz Kıtıllı motosikletleriyle seyir halindeyken, motosikletli bir saldırgan tarafından takip edildi. İddiaya göre saldırgan, baba ve oğula tabancayla art arda ateş açtı. Vücutlarına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan baba ve oğlu kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli motosikletiyle olay yerinden kaçtı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çetin Kıtıllı ile oğlu Ayaz Kıtıllı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ekipleri, saldırının yaşandığı sokakta detaylı inceleme yaparak delil topladı ve çok sayıda boş kovan üzerinde çalışma gerçekleştirdi. İncelemeler sonucu, polis ekipleri, baba ve oğlun ölümüne neden olan motosikletli saldırganın kimliğini belirledi. Saldırganın, Çetin Kıtıllı ile husumeti olan Yıldırım Zorluer olduğu öğrenildi. Görgü tanıklarının ifadeleri ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin İzmir
'in Konak
ilçesine kaçtığını tespit etti. Düzenlenen operasyonla Yıldırım Zorluer gizlendiği adreste yakalanarak Manisa'ya getirildi.