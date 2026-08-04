Haberler Manisa Manisa'da kanlı pusu! Baba-oğulun katili İzmir'de yakalandı Manisa'da kanlı pusu! Baba-oğulun katili İzmir'de yakalandı Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde motosikletle seyir halindeki Çetin Kıtıllı (43) ve oğlu Ayaz Kıtıllı'ya (16) silahlı saldırı düzenleyerek ölümlerine neden olan katil zanlısı Yıldırım Z. (43), polisin takibi sonucu İzmir'de yakalandı. İHA









Olay, Şehzadeler ilçesine bağlı Ahmet Bedevi Mahallesi 309 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 43 yaşındaki Çetin Kıtıllı ile 17 yaşındaki oğlu Ayaz Kıtıllı motosikletleriyle seyir halindeyken, bir saldırgan tarafından takip edildi.

İddiaya göre saldırgan, baba ve oğula tabancayla art arda ateş açtı. Vücutlarına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan baba ve oğlu kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli motosikletiyle olay yerinden kaçtı.