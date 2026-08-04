Manisa'da kanlı pusu! Baba-oğulun katili İzmir'de yakalandı

Olay, Şehzadeler ilçesine bağlı Ahmet Bedevi Mahallesi 309 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 43 yaşındaki Çetin Kıtıllı ile 17 yaşındaki oğlu Ayaz Kıtıllı motosikletleriyle seyir halindeyken, bir saldırgan tarafından takip edildi.
İddiaya göre saldırgan, baba ve oğula tabancayla art arda ateş açtı. Vücutlarına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan baba ve oğlu kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli motosikletiyle olay yerinden kaçtı.
HASTANEDE YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİLER
Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesine kaldırılan Çetin Kıtıllı ile oğlu Ayaz Kıtıllı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olay Yeri İnceleme ekipleri saldırının yaşandığı sokakta detaylı inceleme yaparak delil topladı ve çok sayıda boş kovan üzerinde çalışma gerçekleştirdi.
KİMLİĞİ BELLİ OLDU!
Yıldırım Z. (43), kaçtığı İzmir'in Konak ilçesinde yakalandı. Şüpheli, Manisa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü. Şüphelinin üzerinde çelik yelek bulunması dikkat çekti.