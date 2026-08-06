Manisa'da kahreden acı! Tüfek kazara ateş aldı,13 yaşındaki çocuk kurtarılamadı

Manisa 'nın Kula ilçesinde babasına ait av tüfeğiyle oynadığı sırada silahın ateş alması sonucu ağır yaralanan 13 yaşındaki F.B, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.





Edinilen bilgilere göre, olay, Kula ilçesine bağlı Bebekli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 13 yaşındaki F.B, evde bulunan babasına ait av tüfeğiyle oynadığı sırada silah henüz belirlenemeyen bir nedenle ateş aldı.