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Manisa'da kahreden acı! Tüfek kazara ateş aldı,13 yaşındaki çocuk kurtarılamadı

Manisa'nın Kula ilçesinde babasına ait av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu ağır yaralanan 13 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yürekleri dağlayan acı olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Manisa'nın Kula ilçesinde babasına ait av tüfeğiyle oynadığı sırada silahın ateş alması sonucu ağır yaralanan 13 yaşındaki F.B, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Edinilen bilgilere göre, olay, Kula ilçesine bağlı Bebekli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 13 yaşındaki F.B, evde bulunan babasına ait av tüfeğiyle oynadığı sırada silah henüz belirlenemeyen bir nedenle ateş aldı.

TÜFEKTEN ÇIKAN SAÇMALAR ÇOCUĞA İSABET ETTİ

Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği küçük çocuk ağır yaralandı. Ailenin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde F.B'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından talihsiz çocuğun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna gönderildi.

F.B'nin ölüm haberi, Bebekli Mahallesi'nde büyük üzüntüye neden oldu. Acı olayın ardından mahalle sakinleri yasa boğulurken, jandarma ekipleri tarafından olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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