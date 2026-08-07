Ateş alan av tüfeği küçük çocuğu hayattan kopardı

Manisa
'nın Kula
ilçesinde babasına ait av tüfeğiyle oynadığı sırada silahın ateş alması sonucu ağır yaralanan 13 yaşındaki F.B, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı olay mahallede büyük üzüntüye neden oldu. Olay Kula ilçesine bağlı Bebekli Mahallesi'nde meydana geldi. 13 yaşındaki F.B, evde bulunan babasına ait av tüfeğiyle oynadığı sırada silah henüz belirlenemeyen bir nedenle ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği küçük çocuk ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde F.B'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz çocuğun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna gönderildi.